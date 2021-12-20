CHP, Beşiktaş Belediyesini arpalığa çevirmiş

Hizmet yerine rezaletlerle gündeme gelen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlak vermesin. Daha önce çok sayıda yönetici yakınının ballı koltuklara oturtulduğunu deşifre ettiğimiz Beşiktaş Belediyesi’nin şimdi de ücret adı altında kamunun kaynaklarını parti teşkilatlarına peşkeş çektiği ortaya çıktı.

CHP’li teşkilat mensuplarının toplamda bin 996 personeli varken 2018’de 2 milyon 295 bin 255 lira vergi öderken, yeni yönetimle birlikte personel sayısı 3 bin 250’ye çıkarak 2020’de vergi hanesine “matrahsız” yazan ve vergi ödeyemez hale gelen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.’ye çöreklendiği öğrenildi.

CHP’liye huzur hakkı

Siyasi ahlâkla bağdaşmayan skandal kadrolaşma sonucu CHP Beşiktaş İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Aktan ile eski İlçe Yöneticisi Emre Karayiğit, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla huzur hakkı adı altında ballı ücret alıyor. CHP İlçe Yönetim Kurul Üyesi Gazi Örs ise mesaisini CHP ilçe teşkilatında harcadığı halde maaşını Personel Hizmetleri A.Ş.’de kendisine tahsis esilen işçi kadrosundan alıyor. CHP Beşiktaş İlçe Kadın Kolu Başkanı Deniz Balfidan’ın da belediye birim ve iştiraklerinde bankamatik işçi olduğu iddia ediliyor.

Bir akrabası daha ifşa oldu

CHP Beşiktaş Eylem ve Etkinlikten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Cem Özçelik ise Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kadrosunda yer alıyor. Özçelik’in CHP Beyoğlu İlçe Başkanı iken paraşütle Beltaş’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen ve ismi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in yeğeni olduğu söyleniyor. Akit daha önce de Güney’in, baldızı Hülya Berrakkarasu’yu Beltaş Genel Müdür Yardımcılığına atadığını, akrabası Gülal Erdovan Anıl’ı işe yerleştirdiğini, eniştesi İsmail Akkaya ile köylüsü Ezgi Bolayır ve yerine Beyoğlu İlçe Başkanı seçilen Şahin Dil’e milyonluk ihaleler pasladığını deşifre etmişti.

Diğer ilçelerden Beşiktaş'a hortum

Beşiktaş’tan nemalanan bankamatik işçileri arasında diğer CHP ilçe teşkilatlarından yöneticiler de yer alıyor. CHP’li Beyoğlu meclis üyesi Ahmet Yıldırım, CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan ile CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.’de kendilerine kadro tahsis edildiği halde işe gelmeden maaş alıyor.

CHP’linim 'Huzur'unu Akit bozdu

Öte yandan, Akit gazetesi 20 Ağustos’ta, “CHP’li Ender Tanyeri’ye askerde de ‘huzur hakkı’ parası” başlıklı haberinde CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ender Tanyeri’nin askerde olduğu halde hukuk ve etik kurallarını çiğneyerek Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla huzur hakkı adı altında ücret almaya devam ettiğini ifşa etmişti. Akit’in haberini ihbar kabul eden Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan’ın talimatı sonrası harekete geçmek zorunda kalan Beşiktaş Belediyesi, CHP’li Tanyeri’ye ödenen maaşını keserek geçmiş ödemeleri tahsil etti.