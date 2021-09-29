  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP Belediyesi hizmette sınır tanımıyor Bir değil, iki değil… Tam 58 tane 'çıplak kadın' heykeli dikildi
Gündem

CHP Belediyesi hizmette sınır tanımıyor Bir değil, iki değil… Tam 58 tane 'çıplak kadın' heykeli dikildi

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmette sınır tanımıyor. Heykel dikmek için bahane arayan belediye, bu sefer tam 58 tane ‘çıplak kadın’ heykeli dikildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 11:26:00 - 2021-09-29 11:57:42
CHP Belediyesi hizmette sınır tanımıyor Bir değil, iki değil… Tam 58 tane 'çıplak kadın' heykeli dikildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali bahanesi ile şehre 58 tane 'Venüs' heykeli dikecek.

2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali’nin geldiği, kente dikilen heykellerle anlaşılıyor.

Kent, Venüs heykelleriyle dolduruldu

Pandemi önlemlerinin üst seviyede olacağı tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak festivalin 58’inci yılına özel 58 adet heykel, kentin ana arterleri, havalimanı ve otogar kısımlarına yerleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fevzi

millet bu kıt akıllılara ne kadar tahammül edecek Allah akıl fikir versin
  • Yanıtla

yücel

Putperestlerden ne beklenir sözde kadın haklarından bahsederler chp taciz tecavüz partisine döndü cinsel obje olarak kullanıyorlar kadınları
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay