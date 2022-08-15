CHP belediyeciliğinde vatandaş çalışıyor

Yunus Bayar yeniakit.com.tr

Yapılan tüm uyarılara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması dikkat çekti.

Ankara'nın göbeğinde isminin Emre Bozkurt olduğu tespit edilen bir vatandaşın tıkanan gideri kendi çabalarıyla açmaya çalışması büyük dikkat çekti. Görüntü sosyal medyada yayınlanınca görüntüler büyük tepki çekti, vatandaşlar CHP belediyesinde vatandaş çalışıyor diye tepki gösterdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin acı haberi verdi

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.