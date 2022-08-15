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Gündem CHP belediyeciliğinde vatandaş çalışıyor
Gündem

CHP belediyeciliğinde vatandaş çalışıyor

Ankara'da bastıran ani yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken Güvenpark'ta bir vadandaşın tıkanan gideri kendi çabasıyla açması kameralar tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 19:15:00 - 2022-08-15 19:25:28

 Yunus Bayar    yeniakit.com.tr 

Yapılan tüm uyarılara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması dikkat çekti.

Ankara'nın göbeğinde isminin Emre Bozkurt olduğu tespit edilen bir vatandaşın tıkanan gideri kendi çabalarıyla açmaya çalışması büyük dikkat çekti. Görüntü sosyal medyada yayınlanınca görüntüler büyük tepki çekti, vatandaşlar CHP belediyesinde vatandaş çalışıyor diye tepki gösterdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin acı haberi verdi

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

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Yorumlar

sadık

ersan kokoroviç; 25 yıllık dönemde yapılan eser ve hizmetleri hiç görme olur mu. nankörlük,körlük böyle bir şey işte.aman sakın o haşa tapındığınız chp ye ve yönetimine toz kondurmayın...

Naletli maymun çiçeği

Nedense Ankara,İstanbul ve İzmir'e felaket yağıyor NEDEN ACABA ?
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