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CHP belediye başkan adaylık başvuruları ne zaman başlayacak?

24 Haziran seçimlerden büyük bir yenilgiyle çıkan Kemel Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli yerel seçimlerde başarı elde etmek için çalışmalara hız verdi. CHP, son yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, aday adaylığı için gereken şartları ve ücretleri belirledi. Yerel seçimlerde CHP belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

27 Eylül 2018 Perşembe 17:23
CHP belediye başkan adaylık başvuruları ne zaman başlayacak?

24 Haziran seçimlerden büyük bir yenilgiyle çıkan Kemel Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli yerel seçimlerde başarı elde etmek için çalışmalara hız verdi. CHP, son yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, aday adaylığı için gereken şartları ve ücretleri belirledi. Yerel seçimlerde CHP belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI ÖN BAŞVURULARI 1-19 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli yerel seçimlerinde aday adayı olmak isteyenlerin başvurularını 1-19 Ekim 2018 tarihlerinde yapacak. CHP seçim genelgesine göre, aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri 1-12 Ekim tarihlerinde 12 Ekim saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmek zorunda. CHP MYK toplantısında alınan karara göre, 

İSTİFALARI ZORUNLU OLMAYANLAR

Milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarların ise adaylık için istifa etmeleri zorunlu değil. Aday adayı olacak veya aday gösterilecek kamu görevlileri ile bu şartlara tabi olmayanlar için ise bu genelge hükümleri uygulanmayacak.

CHP belediye başkan adaylarından ne kadar başvuru ücreti alacak?

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:23
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