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CHP bağlandığı yerde otluyor! ‘Esed ile görüşülmeli’

Terör sevicisi HDP ile kol kola olan CHP Barış Pınarı Harekatına ilişkin toplantı yaparak, Esed yönetimiyle doğrudan ilişki kurulmasının değerlendirildiği öğrenildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:18
CHP bağlandığı yerde otluyor! ‘Esed ile görüşülmeli’

Terörü görmezden gelen HDP ile kol kola olan CHP’de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan CHP MYK toplantısı 1,5 saat sürdü. Barış Pınarı Harekatı'nın detaylı olarak ele alındığı MYK'de tartışmaların iki ana konu üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Bunlardan ilkinin ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumu, diğerinin ise Türkiye'nin, Esed yönetimi ile diyalog eksikliği başlığı olduğu ifade edildi.

CHP'nin harekatın başarıyla sonuçlanmasını istediği vurgulanan MYK'de, Trump'ın, Türkiye'yi "cezalandırmaya dönük" tavrının ise kabul edilemez olduğu belirtildi. Hükümet kanadının, Trump'ın tutumuna yönelik "bir devlet tepkisi" göstermesi gerektiğinin altı çizilen MYK'de, Trump'ın farklı açıklamalarla dünya nezdinde Türkiye'nin onurunu zedelediği vurgulandı.

"Esed ile aracısız diyalog kurulmalı"

CHP'den daha önce yapılan açıklamalarda da sürekli gündeme gelen Esed yönetimi ile doğrudan temas kurulması konusunun, MYK'de de detaylı olarak ele alındığı öğrenildi.

Esed ile kurulacak diyaloğun şu an için çok önemli olduğu belirtilen MYK'de, dünyada YPG'yi terörist olarak kabul eden iki ülkeden birinin Türkiye, diğerinin ise Suriye olduğu dile getirildi.

Hem harekat hem de sonrası için Esed yönetimi ile mutlaka aracısız irtibat kurulmasının önemine vurgu yapılan MYK'de, harekat bölgesinde bulunduğu belirtilen 100 bin DEAŞ'lı teröristin asıl muhatabının Suriye yönetimi olduğunun altı çizildi.

Sürekli bilgi akışı sağlanmalı

MYK'de, harekatla ilgili dezenformasyonu önlemek için hem hükümet hem de askeri yetkililerin, düzenli bilgi aktarmasının önemine de işaret edildiği belirtildi.

MYK'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekatla ilgili bilgi vermek için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aramasının da konuşulduğu öğrenildi. MYK'ye konuşmayla ilgili bilgi veren Kılıçdaroğlu'nun, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, askerlerin sağ salim dönmesi temennisinde bulunurken, "Allah yar ve yardımcımız olsun" dediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da askerlerin morallerinin çok yüksek olduğunu ve harekatın planlandığı şekilde başarıyla sürdürüldüğünü söylediği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:18
  1. HDP
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. CHP
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. ABD Başkanı Donald Trump
  7. Esed

YORUM YAZ

  • MeteMete5 dk önce
    Sen git konuş bakalım de diyecek. Esed.

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