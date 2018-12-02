CHP asgari ücret kanun teklifini Meclise sundu

Asgari ücretin belirlenmesine dair görüşmeler yaklaşırken, CHP asgari ücretin artırılmasına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 6 Aralık'ta toplanıyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren toplantı öncesi CHP konuya ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın sunduğu teklif, asgari ücrete dair belli değişiklikleri öngörüyor. Buna göre; teklifteki en dikkat çekici detay, asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması olarak yer alıyor. Teklif, ek olarak; Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yapısal bir değişikliği öngörüyor.

Rakam 2200 TL

27 maddelik Asgari Ücret Kanunu Teklifi; başta asgari ücretin 2200 TL'ye çıkarılması olmak üzere asgari ücretin tespiti, uygulanması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kuruluş görev, yetki ve sorumluluğuna ilişkin usul ve esasları da düzenliyor.

Günlük brüt asgari ücretin 1 Ocak 2019 itibariyle 87,05 TL olarak uygulanmasını öngören teklif, komisyon üyelerine ilişkin belli değişiklikler getiriyor.

Teklifte, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ya da görevlendireceği bir temsilcinin başkanlık yapması, komisyonda ise Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, TÜİK Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı temsilen birer görevli ile en çok üyeye sahip üç işçi konfederasyonu tarafından seçilecek birer temsilci, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun seçeceği üç temsilci ile YÖK tarafından farklı üniversitelerden görevlendirilecek üç öğretim üyesinin yer alması hedefleniyor.

Teklif, asgari ücreti işçiye ödemeyen veya eksik ödeyen işverene idari para cezası verilmesini de içeriyor.

Yürürlükte olan gizlilik ibaresi

01.08.2004 tarihli Resmi Gazete'nin 25540 sayısında yer alan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin üçüncü maddesinde komisyonun kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluğu yer alıyor. Komisyonun kuruluşu ve toplantı esaslarını belirleyen bu maddede; komisyon üyelerinin iktidar ve bürokrasi ağırlıklı bir şekilde atandığı görülüyor.

Halihazırda yürürlükte olan üçüncü maddede yer alan "Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür." ibaresi, komisyonun şeffaflığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirirken, CHP'nin 27 maddelik teklifinde bu ibareye ilişkin herhangi bir değişiklik yer almıyor.