CHP Antalya Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu son dakika

CHP Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı son dakika belli oldu. CHP, Parti Meclisi toplantısından Ankara ve Antalya Büyükşehir belediye başkan adayının kim olacağına ilişkin önemli gelişme yaşandı. CHP Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı son dakika açıklandı. Peki CHP Antalya belediye başkan adayı kim oldu? CHP, PM kararına göre İşte CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayının ismi...

Antalya CHP açısından oldukça önemli bir yere sahip. Antalya aynı zamanda CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da memleketi. CHP, 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını son dakika açıklamaya devam ediyor. İYİ Parti ile seçim ittifakını oluşturan CHP,'de en etkili organlardan biri olan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında aralarında Ankara ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları olmak üzere bazı belediye başkan adayları son dakika belli oldu. PM kararına göre, CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş olurken, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oldu. AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı mevcut belediye başkanı Menderes Türel olmuştu.

Muhittin Böcek kimdir nerelidir?