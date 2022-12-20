CHP amigosu İsmail Saymaz'ı bile delirttiler! “6’lı masanın adayı...” deyip açıkladı

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyememesi, CHP amigosu İsmail Saymaz'ı da bezdirdi.

Altılı Masa'nın çoklu aday formülüne yönelebileceğini ileri süren Saymaz, "Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bahsini daha fazla öteleyemez. Aksi takdirde, adayları yıpratmayalım derken, Altılı Masa yıpranacak" ifadelerini kullandı.

İşte Saymaz'ın halktv.com.tr'de yayınlanan o yazısının ilgili bölümü:

"Biz, “Altılı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenmeli” dediğimizde, itirazlar havada uçuşuyor, “Erken açıklarsak adayı yıpratırlar” deniyordu.

Şimdi ne oldu?

Saraçhane kürsüsü Altılı Masa’nın nazarlardan sakladığı bütün aday adaylarını yıprattı. Yalnızca yıpratmakla kalsa hasarı onarmak mümkündü.

Kılıçdaroğlu’nun dünkü basın toplantısındaki açıklamalarından yola çıkarak, artık Altılı Masa’da iki krizin varlığından bahsedebiliriz.

Biri CHP ve İyi Parti, öteki Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanıyor. Bu iki kriz, “Aman yıpranmasın!” diye ötelenmiş cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmasından kaynaklanıyor.

Hasar raporu

Kılıçdaroğlu, dünkü açıklamasında, İmamoğlu’nun ceza aldığı gün Saraçhane’de toplanma çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. “Bilgim yoktu önceden. Çağrı yapıldığını sosyal medyadan öğrendim” dedi.

CHP lideri geçen hafta da Saraçhane çağrısında yanıt vererek, İstanbul’a giden Akşener’in kendisini aramadığını vurgulamıştı.

İki açıklamayı alt alta koyarak, hasar tespiti yapmak gerekiyor.

Bir: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun duruşma tarihini biliyordu ve ceza çıkma ihtimali varken, Almanya’ya gitmemeliydi. Zaten gezinin ilk gününde sürücüsüz otomobillerin geliştirildiği merkezde brifing aldı. Bu pekala bir gün ötelenirdi. Saraçhane’deki otobüste Kılıçdaroğlu da olurdu.

İki: İmamoğlu, Saraçhane çağrısı yapmadan önce Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirmeliydi. CHP lideri haberi sosyal medyadan öğrenmemeliydi. Miting için Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye gelişi beklenebilirdi. İmamoğlu, liderini haberdar etmeyerek, CHP’nin örgütsel yapısını karşısına aldı.

Üç: Akşener, Ankara’dan İstanbul’a geçerken, Kılıçdaroğlu’nu aramalıydı. Altılı Masa’daki diğer liderler Saraçhane’ye gitmezken, Akşener’in otobüsün üzerine çıkması, bu etkinliğin birlikte planlandığı izlenimi oluşturdu.

CHP Genel Merkezi’nden bakınca…

CHP Genel Merkezi, Akşener ve İmamoğlu’nun Saraçhane’de otobüsten seslenmesini…

Ertesi gün Akşener’in İmamoğlu’nu elinden ve yanında tutarak ona atkı vermesini ve 84 milyon tarafından desteklediğini söylemesini, cumhurbaşkanlığı ilanı diye okudu. Kılıçdaroğlu da dün Akşener’i CHP’nin iç işlerine karışmakla suçladı.

CHP liderinin sözleri, 2017 yılından beri yol arkadaşlığı yapan, Millet İttifakı’nı kuran, büyükşehir belediyelerini Cumhur İttifakı’ndan alan ve Altılı Masa’yı oluşturan CHP ve İyi Parti’nin bugüne dek yaşadıkları en ciddi kriz bu.

Bu kriz, cumhurbaşkanlığı adayı belirlenmeden çözülmeyecek.

Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etti

CHP açısından krizi aşmanın yol-yöntemi belli: İmamoğlu ve Yavaş’ın “Aday değiliz” diye açıkça belirtmesi.

Kılıçdaroğlu’nun, dün “Kendileri ‘Aday değiliz deseler bu kesilmez mi?” şeklindeki soru üzerine “Yeri zamanı geldiğinde, o da olur!” demesi boşuna değil.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, “Doğru olan şudur, Altılı Masa’dan bir kişinin cumhurbaşkanı olarak belirlenmesi” diyerek, adaylıkla ilgili somut sınır çizdi: Altı liderden biri.

Fakat kim?

Kılıçdaroğlu “Altı lider ‘Adayımız sizsiniz’ derse elbette aday oluruz” diyerek, kendisini işaret ediyor. İlk kez bu netlikte adaylığını ilan ediyor.

Akşener, yeminini bozar mı?

CHP, Kılıçdaroğlu’nun ismini masaya sürerse, ki öyle olacağı muhakkak, Altılı Masa’daki beş liderin yanıtı ne olur?

Uzlaşmalarının zor olduğunu düşünüyorum.

CHP listelerinden seçime gireceğini tahmin ettiğim Demokrat Parti, “Evet” der.

DEVA da olumsuz bakmaz.

Ancak İyi Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz edebilir. Bu durumda Altılı Masa, çoklu aday formülüne yönelebilir.

Her ne kadar Akşener, geçen yıl cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettiğini söylese de, “Başbakan olacağım” dese de, uzlaşmazlık halinde vaziyetini gözden geçirebilir.

Akşener, AK Parti’den katılımlarla büyüyen tabanını birarada tutmak ve seçime motive etmek için, örgütlerden gelen basınçla aday olmaya mecbur kalabilir. Akşener’in adaylığını Davutoğlu destekleyebilir.

Çoklu adaylık formülü Altılı Masa’da çoklu listeyi beraberinde getirebilir. Örneğin CHP, Demokrat Parti ve DEVA ayrı, İyi Parti, Gelecek ve Saadet ayrı listeyle seçime girebilir.

Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bahsini daha fazla öteleyemez. Aksi takdirde, adayları yıpratmayalım derken, Altılı Masa yıpranacak."