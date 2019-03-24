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CHP acziyeti: Düşmanlık yaptıkları dindarlardan oy toplamak için atmadıkları takla kalmadı!

Oy devşirme çabasına giren CHP, Mustafa Kemal Atatürk imzalı ürün dağıtmayı bıraktı, dindarlara yönelik hediyeler dağıtmaya başladı. Başörtüsü yırtan, dindar hayat tarzına karşıtlığıyla bilinen CHP'liler, Pendik'te başörtüsü, Maçka'da tespih dağıttı.

24 Mart 2019 Pazar 11:39
CHP acziyeti: Düşmanlık yaptıkları dindarlardan oy toplamak için atmadıkları takla kalmadı!

Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan'ın, "Dindar nesil yetiştireceğiz" sözlerinden sonra, mütedeyyin hayat tarzına karşı çıkan, eylemlerde İslami yaşam tarzı hakkında skandal pankartlar açan CHP'nin, oy toplamak için atmadığı takla kalmadı. 

Pendik'te başörtüsü dağıttı

CHP ile İYİ Parti'nin Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta, sağ seçmene sempatik gözükmek için CHP'de bu zamana kadar görülmeyen bir seçim kampanyasına imza attı. Usta, daha önce kendi partilileri başörtüsü yırtma eylemi yaptığı halde, kadınlara başörtüsü dağıttı. 

CHP, İstanbul'da 'başörtüsü' dağıttı

Maçka'da tespih açılımı

Usta'nın bu hareketinden sonra diğer CHP adayları da mahafazkar seçmenden oy alabilmek adına değişik kampanyalar yürütüyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde CHP'den aday gösterilen Musa Turan, vatandaşlara tespih dağıttı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:39
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  • SelimSelim13 dk önce
    seçimden sonra yırtmaya devam ederler bunlar seçim yalakalıkları.

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