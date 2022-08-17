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Ekonomi CHP "5'li çete" diye dikkatleri başka yere çekerken Koç kârını 5'e katladı! Yok böyle kâr eden başka şirket!
Ekonomi

CHP "5'li çete" diye dikkatleri başka yere çekerken Koç kârını 5'e katladı! Yok böyle kâr eden başka şirket!

Yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde kâr elde eden Koç Holding, kârını geçen yılın aynı dönemine göre 5 katına çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 20:03:00 - 2022-08-17 20:32:34
CHP "5'li çete" diye dikkatleri başka yere çekerken Koç kârını 5'e katladı! Yok böyle kâr eden başka şirket!

Koç Holding, bu yılın ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı.

Koç Holding'in kârını geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artırdığı görüldü.

İkinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 11,7 milyar TL olan Koç Holding'in 15,5 milyar TL net dönem kârı elde ettiği açıklandı.

Yok böyle bir kâr! Holdingin karı yüzde 317 artışla 22,2 milyar TL'ye yükseldi

1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan holdingin, geçen yıl aynı dönemde 5,3 milyar TL olan net dönem kârı, 2022’nin ilk yarısında yüzde 317 artışla 22,2 milyar TL’ye yükseldi.

2022’nin ilk yarısındaki kombine net dönem kârı ise 46,1 milyar TL’ye yükseldi.

Koç Holding, en büyük katkıyı ise Tüpraş ve finans sektöründen aldı.

"Başarılı bir dönemi geride bıraktık"

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Yılın ilk yarısında küresel ölçekte devam eden belirsizlikler, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu dalgalanmalar ve zorlu piyasa koşullarına rağmen Koç Topluluğu olarak güçlü bilançomuz, disiplinli yönetim anlayışımız, çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve sağlam tedarik zincirimizin desteğiyle başarılı bir dönemi geride bıraktık” dedi.

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Yorumlar

meleknur

MİLLET MADUR EDEBİYATI YAPAKEN? BUNLARIN KAR KAZANÇLARI MANİDARDIR? BİZ REİSİBAŞKANA BUNUN İÇİN GÜVENİYORUZ!

dikici

şimdi bu boynuzlu ailesinin bu karı çok az bile düşünsenize hanki yere sanayii tesisi veya binasını okulunu yapıyorsa kesinlikle orada para vermedikleri gibi birde üste sayısı belirsiz teşvik üstüne teşviklerde verilince para harcamadan türkiyeyi hooppp götürüyorlar böylece 5 kat büyümek çoz az olmuş
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