"CHP 5 isimden kurtulmalı" demişti... Mütercimler: Atatürk gelse bunları denize döker!

Erol Mütercimler, Habertürk'te yayınlanan Gerçek Fikri Ne programında CHP'yi çok sert sözlerle eleştirdi.

"Mustafa Kemal gelse denize döker"

Mütercimler, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelse, bu delege yapısı ile kimse onu Genel Merkeze sokmaz. O da zaten bu partinin MYK'sını, Parti Meclisi'ni 3-5 kişiyi hariç tutuyorum; tamamını yeniden İzmir'den denize döker. Ve yeni bir parti kurar. Bugünkü yöneticilierin partiyi getirdiği hal budur." dedi.

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