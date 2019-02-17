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"CHP 5 isimden kurtulmalı" demişti... Mütercimler: Atatürk gelse bunları denize döker!

Sürekli kriz iddialarıyla gündemde kalmaya çalışan Erol Mütercimler, son günlerde CHP'ye karşı söylemlerde bulunmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde "CHP'nin kurtulması gereken" 5 ismi sayan Mütercimler, şimdi de, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelse bu partinin MYK'sını, Parti Meclisi'ni 3-5 kişiyi hariç tutuyorum; tamamını yeniden İzmir'den denize döker." dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 09:53

Erol Mütercimler, Habertürk'te yayınlanan Gerçek Fikri Ne programında CHP'yi çok sert sözlerle eleştirdi.

"Mustafa Kemal gelse denize döker"

Mütercimler, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelse, bu delege yapısı ile kimse onu Genel Merkeze sokmaz. O da zaten bu partinin MYK'sını, Parti Meclisi'ni 3-5 kişiyi hariç tutuyorum; tamamını yeniden İzmir'den denize döker. Ve yeni bir parti kurar. Bugünkü yöneticilierin partiyi getirdiği hal budur." dedi. 

Erol Mütercimler: CHP, bu 5 isimden kurtulmadıkça adam olmaz

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:59
  1. İzmir
  2. Erol Mütercimler
  3. CHP

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