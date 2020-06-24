  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:08:35 -
CHP 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz'da yapılacak

TBMM (AA) - CHP 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da yapılacak.

CHP'nin kurultay tarihi ve kurultayın gündemi belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan kurultay çağrısına göre, kurultay 25-26 Temmuz günleri saat 10.00'da Bilkent Odeon'da toplanacak.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak kurultayda, ilk olarak Kurultay Başkanlık Kurulu seçilecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından kurultay komisyonları oluşturulacak.

Çalışma ve Hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi, okunup görüşüldükten sonra oylanacak.

Daha sonra Genel Başkanlık seçimine geçilecek. Genel Başkan'ın belirlenmesinin ardından delegeler, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek üzere sandığa gidecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı