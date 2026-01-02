  • İSTANBUL
Biyografi

Chobani kelimesi ne demek, sahibi Hamdi Ulukaya kimdir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Chobani kelimesi ne demek, sahibi Hamdi Ulukaya kimdir?

Fenerbahçe'nin stat sponsorluğu anlaşmasıyla gündeme gelen Chobani markasının kökeni, anlamı ve kurucusu Hamdi Ulukaya'nın başarı hikayesi merak ediliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün stat isim sponsorluğu için Chobani markasıyla anlaşması, bu şirketi ve kurucusunu Türkiye gündemine taşıdı. Sarı-lacivertli camianın merak ettiği en temel sorular, "Chobani kelimesinin anlamı nedir?" ve "Chobani markasının sahibi kimdir?" oldu. Bu anlaşma ile 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' tabelalarının asılmasıyla birlikte, markanın kökeni ve başarı hikayesi araştırılmaya başlandı.

Chobani Kelimesinin Anlamı Nedir?

Chobani markasının ismi, kökeni itibarıyla doğrudan Türkçedeki "çoban" kelimesinden türetilmiştir. Şirket kurucusu Hamdi Ulukaya, İngilizce telaffuza uyum sağlaması amacıyla bu kelimeyi Chobani olarak markalaştırmıştır. Bu isim seçimi, markanın pazarlama stratejisiyle de uyumludur. Çoban, doğaya yakınlık, saflık ve sadelik gibi geleneksel değerleri temsil eder. Bu durum, Chobani’nin doğal, katkısız ve geleneksel yöntemlerle yapılan yoğurt imajını desteklemektedir.

Chobani Markasının Kurucusu Hamdi Ulukaya Kimdir?

Chobani markasının sahibi ve kurucusu, aslen Erzincanlı olan iş insanı Hamdi Ulukaya’dır. 1972 yılında mandıracılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Türkiye'de siyasi bilimler eğitimi aldıktan sonra, 1994 yılında akademik çalışmalar ve dil eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşti. Ulukaya, ABD’deki ilk iş deneyiminde küçük çapta beyaz peynir üretimi yaptı ve bu tecrübeler ona sektörle ilgili önemli bilgiler sağladı.

Ulukaya, 2005 yılında New York eyaletinde kapanmak üzere olan eski bir yoğurt fabrikasını 1 milyon dolarlık krediyle satın alarak iş hayatının dönüm noktasını yaşadı. Fabrikayı yenileyerek iki yıl süren hazırlıkların ardından, 2007 yılında ilk Chobani yoğurtlarını piyasaya sürdü. Geleneksel Yunan yoğurduna benzer yoğun kıvamı ve doğal içeriği sayesinde marka hızla popülerlik kazandı. 2010 yılına gelindiğinde, Chobani ABD yoğurt pazarının lideri konumuna yükselmişti. Bu hızlı yükseliş, Hamdi Ulukaya'yı küresel çapta tanınan bir milyarder ve başarılı bir girişimci haline getirmiştir.

