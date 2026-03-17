Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan RTÜK’e hayati uyarılar

Vakıftan yapılan "Ekranlardan Gelen Ahlaksızlığa Kim Dur Diyecek?" başlıklı açıklamada, yeni bir savaş ikliminin yaşandığı dünyada füzelerin şehirleri hedef aldığı ancak sadece sınırlarda değil, evlerin içinde de ekranlar üzerinden bir saldırı yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Televizyon dizileri, programlar ve dijital içerikler aracılığıyla evlerimizin ortasına ahlaksızlık füzeleri atılıyor. Domuz etiyle haram gıdalarla donatılan sofralar, sadakatsizlik güzellemeleri, çarpık ilişkiler, mahremiyet perdelerini yırtıp atan programlar ekranlardan evimizin ortasına lağım akıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

Şiddet güzellemelerinin, mafyatik ve marjinal rol modellerin, uyuşturucu gibi bağımlılıkların propagandasının başta çocukları ve gençleri olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, adım adım ekranlarda inşa edilen bu kültür bombardımanının dilinin aileyi sorun merkezi, sadakati yük, fedakarlığı zayıflık, iffet ve hayayı ise çağ dışılık olarak gösterdiği kaydedildi.

Gençlere sorumluluk yerine haz odaklı mesajlar veren bu içeriklerin kabul edilemez olduğu aktarılan açıklamada, "Bu mesajlar bu milletin değerleriyle bağdaşmaz. Bugün ekranlardan saçılan ahlaksızlık, çürümüşlük, basit bir yayıncılık tercihi değildir. Bu ne sanat özgürlüğü meselesi ne de reyting meselesidir. Bu mesele medeniyet, milli güvenlik meselesidir. Çünkü güçlü toplumların temeli güçlü ailedir. Aile zayıfladığında toplum zayıflar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, siyonizmin medya uzantılarının 7 Ekim sonrası tüm dünyada başlayan insanlığın uyanışına mani olmak için ekranlar üzerinden yoğun psikolojik savaşa giriştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dijital platformlarda Yahudileri mazlum gösteren holokost endüstrisi ürünü yapımların, ABD'yi kurtarıcı gösteren Hollywood kültür emperyalizminin filmlerinin gösterim sıklığındaki artış tesadüf değildir. Bu nedenle çağrımız açıktır. Yayıncı kuruluşlar milletimizin değerleriyle çatışan içerikleri derhal kaldırmalıdır. RTÜK ve ilgili kurumlar, aileyi koruyan düzenlemeleri acilen uygulamalıdır. Aile dostu içerikler her zaman teşvik edilmelidir. Ekranlar üzerinden kültür emperyalizmine, psikolojik harbe geçit verilmemelidir. Biz yasak talep etmiyoruz. Biz bu milletin değerlerinin hiçe sayılmasına karşı duruyoruz. Bu milletin sağlam mayasını hedef alan bu saldırılara sessiz kalmayacağız."