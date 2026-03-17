Türk vatandaşlarına uyarı geldi!

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara kritik bölgelerden uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça ülkeye seyahat etmemeleri çağrısı yaptı.

Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta güvenlik şartlarının, bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızlı şekilde bozulma ihtimalinin arttığını duyurdu.

Açıklamada, ülkenin tamamındaki kalabalık meydanlar, toplanma bölgeleri, sivil yerleşim yerleri, Bağdat’ta Yeşil Bölge içi ve çevresi, Bağdat ve Erbil Uluslararası Havalimanları ile mücavir bölgeler, üçüncü ülke vatandaşlarının sıklıkla bulunduğu mekanlar, Musul ve çevresi, Basra ve Kerkük’e mücavir yerleşim bölgeleri, Irak’taki askeri alanlar ve petrol sahaları gibi kritik altyapı tesislerinden uzak durulması gerektiği belirtildi.

Büyükelçilik, Irak havasahasının çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu, 19 Mart saat 12.00’ye kadar açılmayacağını hatırlattı. Bu çerçevede, yerel şartlar ve güvenlik koşullarına azami özen göstermek suretiyle, ülkeye karayoluyla geçişin mümkün olduğu; Habur/İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Irak makamlarının kara sınır kapılarında üçüncü ülke vatandaşlarına yedi gün süreli transit vize imkânı sağladığı ve bu sayede diğer bölge ülkelerinden Türkiye’ye seyahatin mümkün olduğu hatırlatıldı.

Büyükelçilik, vatandaşların zorunlu haller dışında Irak’a seyahatten kaçınmasını ve acil durumlarda Irak’taki temsilciliklerle iletişime geçmesini tavsiye etti.