Bakteri ya olursa? Ev yapımı yoğurtta kap seçimi: Hangi materyal daha sağlıklı ve lezzetli?

Evde yoğurt yapımında sütün kalitesi kadar, mayalamanın gerçekleştiği kabın materyali de kritik bir önem taşıyor. Yapılan son değerlendirmeler; seçilen kabın sadece bir saklama aracı olmadığını, mayalanma süresini ve son dokuyu doğrudan değiştirdiğini ortaya koydu. Cam kaplar şeffaf oldukları için mayalanmayı gözlemlemeyi kolaylaştırır ve kimyasal reaksiyona girmez. Seramik kaplar ısıyı uzun süre muhafaza eder. Yoğurdun daha homojen olmasını sağlar. Paslanmaz çelik ve kaliteli plastik kaplar ise dayanıklı ve kullanışlıdır, ancak ısı tutma özellikleri cam ve seramik kadar güçlü olmayabilir.