Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü!

Pakistan'ın Afganistan İslam Emirliği'nin başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon hastanesine düzenlendiği hava saldırısında en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, 250 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan İslam Emirliği hükümetinin bir sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’de uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon hastanesine düzenlediği hava saldırısında en az 400 kişinin hayatını kaybettiğini ve 250 kişinin yaralandığını söyledi.

Pakistan ise bu iddiayı yanlış ve yanıltıcı olarak nitelendirerek reddetti ve Pazartesi gecesi “askeri tesisleri ve terörist destek altyapısını hassas şekilde hedef aldığını”iddia etti.

Afganistanlı yetkili Hamdullah Fitrat, hava saldırısının Pazartesi günü gerçekleştiğini ve 2.000 yatak kapasiteli Omid uyuşturucu rehabilitasyon hastanesini hedef aldığını söyledi.

Fitrat, X platformunda yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Hastanenin büyük bölümü yıkıldı ve ağır can kaybı yaşandığına dair endişeler var. Ne yazık ki şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 400’e ulaştı, 250’ye kadar yaralı olduğu bildiriliyor.”

Fitrat ayrıca kurtarma ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almak ve enkaz altındaki kurbanları çıkarmak için çalıştığını belirtti.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı ise Taliban’ın iddialarının “gerçeklerin yanlış aktarılması” olduğunu iddia etti.

Bakanlık, gece saatlerinde X platformunda yaptığı paylaşımda ''Pakistan’ın Kabil ve Nangarhar’da Afgan Talibanı ve Pakistan Talibanı militanları tarafından Pakistanlı sivillere yönelik saldırılarda kullanılan askeri tesisleri, teknik ekipman depolarını ve mühimmat depolarını hedef aldığını'' iddia etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Pakistan’ın hedeflemesi hassas ve dikkatli şekilde yapılmıştır; herhangi bir sivil zararın oluşmaması için azami özen gösterilmiştir. Bu olayın uyuşturucu rehabilitasyon merkezi olarak sunulması, kamuoyunu kışkırtmaya ve sınır ötesi terörizme verilen gayrimeşru desteği örtmeye yönelik gerçeklerin çarpıtılmasıdır.”

Birleşmiş Milletler’in Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, Pakistan’ın yeni hava saldırıları ve bunun sonucunda ortaya çıkan sivil ölümlerine dair haberlerden “derin üzüntü duyduğunu” söyledi.

Bennett, X platformundaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Başsağlığı diliyorum. Tarafları gerilimi düşürmeye, azami itidal göstermeye ve uluslararası hukuka — özellikle sivillerin ve hastaneler gibi sivil yapıların korunmasına — saygı göstermeye çağırıyorum.”