SON DAKİKA
İran'dan Trump'a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!"
Dünya

İran’dan Trump’a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’dan Trump’a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!"

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’a İngilizce seslenerek, savaşın sonucunun sosyal medya paylaşımlarıyla tayin edilemeyeceğini söyledi. Trump’ın "Destansı Öfke" adını verdiği operasyonla dalga geçen Zülfikari, "Buna 'Destansı Korku' demek daha doğru olur" dedi.

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın 17. gününde, dijital dünya ile sıcak çatışma alanı arasındaki gerilim zirveye ulaştı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin kilit isimlerinden Albay İbrahim Zülfikari, yayınladığı görüntülü mesajda doğrudan Donald Trump’ı hedef aldı.

"YAKLAŞMAYA CESARET EDEMEDİĞİNİZ SAHA"

Trump’ın operasyonun gidişatına dair Truth Social ve X platformları üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları eleştiren Zülfikari, ingilizce mesaj yayınladı: “Savaşın sonucu tweetlerle belirlenemez; savaşın sonucu savaş alanında belirlenir. Tam da sizin ve kuvvetlerinizin yaklaşmaya cesaret edemediğiniz o yerde.. Bu savaşa ‘Efsanevi öfke’ yerine ‘Efsanevi korku’ adını vermek daha doğru olur.”

OPERASYONUN ADIYLA DALGA GEÇTİ

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için kullandığı "Destansı Öfke" (Epic Fury) ismine de değinen Albay Zülfikari, bu ismin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Zülfikari, Amerikan güçlerinin sahada büyük bir tedirginlik yaşadığını savunarak, "Bu savaşı 'Destansı Öfke' yerine 'Destansı Korku' olarak adlandırmak daha gerçekçi olur" diyerek Trump yönetimiyle alay etti. Bu açıklama, İran'ın savaşın psikolojik üstünlüğünü bırakmama çabası olarak değerlendirildi.

