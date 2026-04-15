Chery’den Paris’te kritik imza!

Chery Group, küresel otomotiv sahnesindeki iddiasını bu kez Paris’te attığı stratejik imzayla güçlendirdi.

Chery Group, Paris’te Automobile Club de l’Ouest (ACO) ile imzaladığı stratejik iş birliğiyle küresel büyüme yolculuğunda kritik bir eşiği geride bıraktı. Le Mans 24 Saat gibi dünyanın en prestijli motor sporları platformlarından biriyle kurulan bu ortaklık, markanın teknoloji geliştirme gücünü ve uluslararası etkisini ileri taşımayı hedefliyor. Söz konusu iş birliği, 2026 Auto China ve Chery International Business Summit ile eş zamanlı ilerleyerek güçlü bir stratejik bütünlük oluşturuyor. Chery, bu kapsamda yeni modellerini ve ileri teknoloji çözümlerini dünya sahnesine çıkarmaya hazırlanıyor. Motor sporlarından elde edilecek bilgi birikimi, markanın Ar-Ge yetkinliklerine doğrudan katkı sağlayacak. Tüm bu adımlar, Chery Group’un küresel rekabet gücünü pekiştiren bütüncül bir büyüme hamlesi olarak öne çıkıyor.

Chery Group, Wuhu Belediye Halk Hükümeti ilebirlikte, dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen Le Mans 24 Saat organizatörü Automobile Club de l’Ouest (ACO) ile Paris’te stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Üç taraf, motor sporları ekosisteminin geliştirilmesi, otomotiv kültürünün yaygınlaştırılması ve endüstriyel kalkınmanın entegre edilmesi alanlarında birlikte çalışarak Çin-Fransa motor sporları iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

Auto China ve Chery Business Summit ile güçlenen küresel vizyon

Paris’te imzalanan bu anlaşma, Çin ile Fransa arasındaki endüstriyel ve spor kültürü etkileşiminde önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra, yaklaşan 2026 Auto China (Pekin Otomobil Fuarı) & Chery International Business Summit (Chery Uluslararası İş Konferansı) ile de güçlü bir stratejik uyum sergiliyor. Söz konusu etkinlik kapsamında Chery, birçok önemli yeni modelini ve ileri teknoloji çözümlerini dünya prömiyeriyle tanıtacak. Aynı zamanda güvenlik testleri, uzun mesafe sürüş deneyimleri ve aile ekosistemi sergisi ile marka değerini kapsamlı biçimde ileriye taşıyacak. Bu iş birliği, üst düzey motor sporları IP’sinden yararlanarak temel teknolojilerin gelişimini desteklerken, Auto China & CHERY International Business Summit ise güçlü ürün gamı ve etkileyici deneyimlerle markanın küresel gücünü ortaya koyarak Chery Group’un globalleşme stratejisine ivme kazandıracak. Bu özel imza törenine ise Wuhu Belediye Parti Komitesi Sekreteri Ning Bo, Chery Holding Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ve ACO Başkanı Pierre Fillon katıldı.

Le Mans ile teknoloji ve dayanıklılığın zirvesi

100 yılı aşkın köklü geçmişe sahip olan Le Mans 24 Saat yarışı, Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası ile birlikte dünyanın en önemli üç motor sporları organizasyonundan biri olarak kabul ediliyor. Aşırı hız odaklı F1’in aksine Le Mans, kesintisiz 24 saat süren bir “dayanıklılık maratonu” niteliği taşıyor. Birden fazla sürücünün dönüşümlü olarak direksiyon başına geçtiği yarışta araçlar durmaksızın mücadele ederken, kazanan toplam kat edilen mesafeye göre belirleniyor. Bu özelliğiyle yarış, yalnızca hız değil, aynı zamanda dayanıklılık, yakıt verimliliği ve ekip koordinasyonunu da test ederek otomotiv teknolojileri için “üst düzey bir test laboratuvarı” olarak öne çıkıyor.

Yin Tongyue’den teknoloji ve küresel etki vurgusu

Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, “Chery Group olarak, Le Mans platformundan yararlanarak ACO ile birlikte temel teknolojileri geliştirmeyi ve sektör bilgi birikimini paylaşmayı hedefliyoruz” dedi. Yin, üst düzey yarış platformlarının sunduğu imkanlarla teknolojik yetkinliklerini ileri taşımayı ve Çinli otomotiv markalarının küresel etkisini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Wuhu’da motor sporları odaklı endüstriyel merkez

İş birliği planı kapsamında Wuhu şehri, ACO ile birlikte FIA Grade 1 standartlarında bir yarış pisti inşa etmek üzere çalışmalarını derinleştirecek. Motor sporları odağında geliştirilecek bu projede, spor ve kültürel etkinlikler, turizm ve rekreasyon, araç test süreçleri, akıllı bağlantı teknolojileri, çip Ar-Ge faaliyetleri ve ticari hizmetleri kapsayan kapsamlı bir endüstriyel merkez oluşturulması hedefleniyor. Böylece motor sporları, şehir gelişimi ve endüstriyel ekosistemle entegre bir yapıya kavuşacak.

Çin ve Fransa arasında yeni bir köprü

Paris’te hayata geçirilen bu anlaşma, Çin ile Fransa arasında otomotiv endüstrisi ve motor sporları kültürü alanında yeni bir köprü oluştururken, üç tarafın “uluslararası etkinlik IP’si + yerel endüstriyel kümelenme + kentsel dönüşüm” modeli doğrultusunda çok boyutlu iş birliklerini derinleştirmesine zemin hazırlıyor. Bu yaklaşımın, Çin’in motor sporları kültürünün ve ilgili endüstrilerin yüksek kaliteli gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor.