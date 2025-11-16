Chery TIGGO 7 Türkiye’ye geliyor: İşte yenilenen SUV’un dikkat çeken detayları

Chery, Türkiye’de büyüyen SUV pazarındaki iddiasını yeni nesil TIGGO 7 ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Kasım ayı sonunda satışa sunulacak model, markanın yenilenen tasarım dilini, akıllı sürüş teknolojilerini ve üst seviye güvenlik donanımlarını bir araya getiriyor.

Donanımhaber’in aktardığına göre Chery, yeni TIGGO 7’yi “günlük işe gidişlerden hafta sonu kaçamaklarına kadar her alanda çok yönlü bir yol arkadaşı” olarak tanımlıyor.

7 Sürüş Modu ve Akıllı 4x4 Sistemi

Yeni TIGGO 7, dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor ve 7 farklı sürüş modu sunuyor. Arazi koşullarına göre ön-arka tekerlekler arasındaki tork dağılımını otomatik ayarlayan akıllı sistem; kaygan yollar, dik yamaçlar ve zorlu off-road geçişlerinde daha yüksek denge ve çekiş sağlıyor.

Euro NCAP’e Uygun 5 Yıldız Güvenlik

SUV’un gövdesinin %60’ından fazlası yüksek dayanımlı çelikten üretilmiş durumda. Tüm versiyonlarda 7 hava yastığı, 4x4 versiyonunda ise 8 hava yastığı standart olarak geliyor. Yeni eklenen diz hava yastığı, olası çarpışmalarda sürücünün bacak bölgesini koruyarak güvenliği bir üst seviyeye taşıyor.

Cesur ve Sofistike Tasarım

Elmas dokulu ızgara, yüzer tavan tasarımı ve kesintisiz arka stop lambaları SUV’a hem güçlü hem de dinamik bir kimlik kazandırıyor. İç mekânda yumuşak dokulu yüzeyler, zarif çizgiler ve pratik kullanım detayları kalite algısını artırıyor.

540° Panoramik Görüş ve 19 ADAS Destek Sistemi

Yeni TIGGO 7, sınıfında fark yaratan 540 derece panoramik kamera, radar teknolojileri ve gelişmiş park destek sistemleriyle donatılmış.

HUD baş üstü göstergesi hız, şerit bilgisi ve navigasyonu doğrudan cama yansıtarak sürüş güvenliğini artırıyor.

Toplam 19 adet ADAS sistemi; adaptif hız sabitleyici (ACC), otomatik acil frenleme (AEB) ve şerit takip asistanı (LKA) ile tam kapsamlı bir güvenlik döngüsü oluşturuyor.

Konfor Detayları: Isıtmalı-Havalandırmalı Koltuklar ve Akıllı İç Mekân

Ön koltuklarda hem ısıtma hem havalandırma özelliği bulunuyor. Sürücü koltuğu, hafıza fonksiyonuyla farklı kullanıcıların tercihlerini saklayabiliyor.

AQS hava kalitesi izleme sistemi, negatif iyon arıtma ve fabrika çıkışlı koku sistemi ise kabinde sürekli temiz ve ferah bir hava sunuyor. 8 hoparlörlü premium ses sistemi, iç mekân deneyimini tamamlıyor.