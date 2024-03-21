Chery mi? MG mi? Dacia mı? Uygun fiyatlı en iyi SUV araç hangisi?

SUV (Sport Utility Vehicle) araçlar genellikle yüksek yol tutuşu ve geniş iç hacimleri ile biliniyor. SUV açılım açısından “Sport Utility Vehicle” anlamına gelmekle beraber “Spor Amaçlı Arazi Aracı” tabirinin kısaltması olarak kullanılıyor. Bu araçlar genellikle hem şehir içi kullanıma uygun hem de off-road yetenekleri olan araçlardır. Peki özellikleri bakımından en iyi suv araç hangisi? Chery Tiggo, MG HS ve Dacia Duster gibi modeller, uygun fiyatları, güvenilir performansları ve geniş iç mekanlarıyla popüler seçenekler arasında yer alıyor. Bu modellerin özelliklerini inceleyerek en uygun olanını seçebilirsiniz.

Çinli otomobil üreticisi Chery’nin popüler modelleri, Chery Tiggo 7, Chery Omoda 5 ve Chery Tiggo 8. Chery‘nin araba modelleri genellikle şu özelliklere sahip;

Ekonomik fiyatlar: Chery araçları genellikle uygun fiyatlı ve bütçe dostu seçenekler sunar.

Geniş model yelpazesi: Chery’nin sedan, hatchback, SUV ve crossover gibi farklı araç tiplerinde birçok modeli bulunmaktadır.

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İyi yakıt tüketimi: Chery araçları genellikle ekonomik ve yakıt tasarruflu motorlarla donatılmıştır.

İyi donanım seviyesi: Chery araçları genellikle standart olarak güvenlik özellikleri, konfor donanımları ve teknolojik özelliklerle donatılmıştır.

Güvenilirlik: Chery araçları genellikle sağlam bir yapıya ve dayanıklılığa sahiptir.

Güncel tasarım: Chery araçları genellikle modern ve çekici tasarımlara sahiptir.

İyi garanti ve satış sonrası hizmetler: Chery genellikle iyi bir garanti ve satış sonrası hizmet desteği sunmaktadır.

CHERY TIGGO 8 PRO

Şık detaylarının yanı sıra Tiggo 8 Pro, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Yedi koltuklu iç tasarımı sayesinde geniş ailelere uygun bir yapıya sahip. Araçtaki akıllı hız sabitleme, kör nokta uyarı, şeritte konumlandırma sistemleri ve altı adet hava yastığı ile kapsamlı koruma açısından tüm detaylar düşünülmüş. Turbo benzinli Tiggo 8 Pro modelinin Luxury ve Excellent olmak üzere iki paketi bulunuyor. Tiggo 8 Pro’nun 2024 fiyatları ise şu şekilde:

CHERY TIGGO 7 PRO

Chery modellerini keşfetmeye Tiggo serisinden Tiggo 7 Pro devam edelim. Matrix LED farları ve açılabilir panoramik cam tavanı ile modern tasarımı, teknoloji ile buluşturan Tiggo 7 Pro, konforlu sürüş deneyimi için gelişmiş özelliklere sahip. 12’3 gösterge paneli ve 10.25’ multimedya ekranı ile sürüş esnasında maksimum takip sunuyor. Buna ek olarak vitesin hemen arkasında bulunan 8’ LCD dokunmatik ekranla da klima sistemi kontrol edilebiliyor. Konforlu sürüşün yanı sıra tıpkı Tiggo 8 Pro modeli gibi geniş iç hacmi ile dikkat çeken, Tiggo 7 Pro, beş yolcu koltuğuna sahip. Bagaj hacmi ise tüm koltuklar açık olması halinde 475 litre. Ama arka koltukların yatırılması ile bagaj hacmi, 1500 litreye kadar çıkarılabiliyor. Turbo benzinli motora sahip bu Chery modelinin de üç farklı paketi bulunuyor. Paketlere göre 2024 Tiggo 7 Pro güncel fiyat listesi ise şöyle:

CHERY OMODA 5

Chery Omoda 5, şirket tarafından gençlerin estetik özelliklerine hitap eden ilk küresel otomobil olarak tanıtıldı. Aracın tasarımındaki detaylarla da bu tanıtıma uygun olacak şekilde sportif ve dinamik bir görünüm yakalanmış. Omoda 5, tek parça elmas ızgarası ve çift renkli 18’ alüminyum alaşımlı jantları ile dikkat çeken bir tasarıma sahip. Teknoloji açısından da Omoda 5, otomatik far, acil durum freni ve kör nokta uyarı sistemi gibi gelişmiş özelliklere sahip. Ödüllü motor teknolojisi ile de yüksek performans isteyenlerin ortak noktası. Araç, 0’dan 100 km/s hıza 8,6 saniyede ulaşabiliyor. Üç farklı paketi bulunan Omoda 5 modelinin fiyatları da pakete göre değişiyor. Omoda 5 2024 fiyat listesi ise şu şekilde:

MG ZS EV

MG uygun fiyatına rağmen oldukça iddialı ve şık bir tasarımla karşımıza çıkmayı başarıyor. Şık ve aerodinamik gövdesi, belirgin ve çağdaş bir görünüm kazandıran net hatları ve cesur ön yüzü ZS EV’in dikkat çeken özellikleri oluyor. Teknik özellikleri ise şu şekilde;

Dingil mesafesi: 2.585 mm

Boş ağırlık: 1.518 kg

Batarya: 44,5 kWsa

Şarj süresi AC: 7 saat

Şarj süresi: 0 -%80 40 dk

Elektrik motoru: PMS motor

Maksimum güç: 105 kW (142,8 HP)

Menzil 60 km/s ile: 428 km

GÜNCEL MART AYI FİYATLARI

MG ZS Comfort 1.5 5MT 106 PS: 1.044.000 TL

MG ZS Comfort 1.0T AT 111 PS: 1.264.000 TL

MG ZS Luxury Plus 1.0 AT 111 PS: 1.364.000 TL

MG HS

MG HS, Euro NCAP’ten en yüksek puan olan beş yıldız almıştır. Standart olarak bir dizi aktif ve pasif güvenlik sistemiyle donatılan model, Euro NCAP’in şimdiye kadar uyguladığı en zorlu testler olan ön çarpışma koruma ve kaçınma testlerinde mükemmel bir performans sergilemiştir. MG HS’nin 162 PS 1.5 turbo benzinli motoru, 7 vitesli çift kavramalı şanzıman ile sunuluyor. 1.5T motor, 1500 rpm’den 4400 rpm’ye kadar maksimum 250 Nm tork sağlıyor. HS’in geniş ve sırt açısı ayarlanabilir arka koltuğu, yolcularına daha da fazla konfor için kol dayanağında bardaklık ve saklama alanı sunuyor.

MG HS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

MG HS Comfort 1.5T-GDI 162 PS Benzin: 1.569.000 TL

MG HS Luxury 1.5T-GDI 162 PS Benzin: 1.689.000 TL

MG4

MG MG4, Çin merkezli otomobil üreticisi MG tarafından üretilen bir kompakt SUV‘dur. Bu model, geniş iç mekana sahip olması ve yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor. MG4 SUV, çekici tasarımı, yüksek sürüş konforu ve güvenlik özellikleri ile kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Ayrıca farklı motor seçenekleri ile sunulmaktadır. MG MG4, sportif ve şık bir görünüme sahip olup şehir içi ve şehir dışı kullanıma uygun. MG4 Electric’in Comfort versiyonu 492 km şehir içi menzile ve 51kWsa batarya kapasitesine sahip.

MG4 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

MG4 Electric Comfort %100 Elektrikli: 1.369.000 TL

MG4 Electric Luxury %100 Elektrikli: 1.649.000 TL

DACIA DUSTER

Tüm yol koşullarında üstün performans: Duster, şehir içi ve kırsal yolculuklarda mükemmel sürüş deneyimi sunuyor. Hem günlük kullanıma hem de off-road maceralarına uygun bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Geniş iç mekân ve bagaj alanı: Duster, geniş iç mekânıyla konforlu bir sürüş sağlar. Geniş bagaj alanıyla da ihtiyaç duyulan tüm eşyaları kolaylıkla taşımayı sağlıyor.

İleri teknoloji özellikler: Duster, modern bir araç olup dokunmatik ekran multimedya sistemi, geri görüş kamerası, park sensörleri gibi birçok teknolojik özelliklerle karşımıza çıkıyor.

Güçlü ve ekonomik motor seçenekleri: Duster, hem benzinli hem de dizel motor seçenekleri sunar. Motor seçenekleri arasında performans ve yakıt verimliliği açısından kullanıcıların tercihine göre seçenekler bulunuyor.

Güvenlik özellikleri: Duster, sürücü ve yolcuların güvenliği için en son teknoloji güvenlik özellikleri ile karşımıza çıkıyor. ABS, ESP, hava yastıkları gibi güvenlik donanımları standart olarak sunuluyor.

DACIA DUSTER GÜNCEL FİYATLARI

Expression ECO-G 100 bg: 1.132.900 TL

Expression TCe 150 bg EDC: 1.212.900 TL

Essential TCe 150 bg EDC: 1.164.000 TL

DACIA SENDERO STEPWAY

İşte Dacia Sendero Stepway’nin özellikleri:

1.0 litrelik üç silindirli benzinli motor

90 beygir güç ve 160 Nm tork üretme

5 ileri manuel şanzıman

Ön tekerlekten çekiş sistemi

Yüksek tork ve düşük hacimli motor sayesinde düşük yakıt tüketimi

Yol bilgisayarı, park sensörleri ve elektrikli ön camlar gibi standart donanımlar

Yol tutuşunu artırmak için arttırılmış süspansiyon sistemi

16 inç alaşım jantlar ve SUV tarzı dış tasarım

Geniş iç mekân ve yüksek oturma pozisyonu

5 yolcu kapasitesi ve uygun fiyatlı ve ekonomik bir araç olmasıyla dikkat çekiyor.

DACIA SENDERO STEPWAY GÜNCEL FİYATLARI

Essential Stepway Tce 90 bg: 908.000 TL