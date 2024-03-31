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Spor Chelsea'den 2 yıldız kısa bir süre sonra ayrılacak! Bomba ayrılık ve son durumla ile ilgili bu haberi duyan şaşırıyor
Spor

Chelsea'den 2 yıldız kısa bir süre sonra ayrılacak! Bomba ayrılık ve son durumla ile ilgili bu haberi duyan şaşırıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-31 18:20:00 -
Chelsea'den 2 yıldız kısa bir süre sonra ayrılacak! Bomba ayrılık ve son durumla ile ilgili bu haberi duyan şaşırıyor

Premier Lig'in dev ekiplerinden Chelsea'de iki yıldız oyuncu ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü. Lig devam ederken son durumla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Dikkat çeken haberde Londra temsilcisinde Reece James ve Conor Gallagher ile yollar ayrılabilir açıklaması geldi.

Premier Lig'in dev ekiplerinden Chelsea'de iki yıldız oyuncu ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü. Londra temsilcisinde Reece James ve Conor Gallagher ile yollar ayrılabilir.
Premier Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmeyen Chelsea, gelecek sezon kadro planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Chelsea, takım kaptanı Reece James ve Conor Gallagher için kararını verdi.

The Times'ın haberine göre; Londra kulübü, mali kuralları ihlal etmemek adına takım kaptanı Reece James ile Conor Gallagher'ı satmaya sıcak bakıyor.

İngiliz devinin, iki oyuncudan 100 milyon euro bir gelir elde etmek istediği belirtildi.

TALİPLERİ FAZLA

Haberde, Reece James'e Premier Lig ve Serie A'dan ilgi olduğu ifade edilirken, Gallagher için de West Ham ve Tottenham Hotspur'un devrede olduğu aktarıldı.
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SEZON PERFORMANSLARI

Sakatlığı nedeniyle bu sezonun çoğu bölümünü kaçıran James, bu sezon Chelsea ile 9 maça çıkarken 1 asist yaptı.

Gallagher ise çıktığı 39 karşılaşmada 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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