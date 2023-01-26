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Spor Chelsea'de tam 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor
Spor

Chelsea'de tam 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de 4 yıldız futbolcu takımdan gönderiliyor. Chelsea Menajeri Graham Potter, ara transfer döneminde yapılan 6 transferin ardından 4 yıldız futbolcuyla yolların ayrılacağını belirtti. Gönderilecek futbolcular arasında Adana Demirspor'un da ilgilendiği Tiemoue Bakayoko ve Aubameyang'da yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 19:34:00 -
Chelsea'de tam 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de bekleneni veremeyen 4 yıldız futbolcunun takımdan gönderileceği açıklandı. Chelsea Menajeri Graham Potter, ara transfer döneminde yapılan 6 transferin ardından 4 yıldızıyla yolların ayrılacağını söyledi.

İlk hedef Aubameyang ve Bakayoko 

The Sun'da yer alan habere göre; Graham Potter, öncelikle forvet Aubameyang'ın gönderilmesini talep etti. 4 ay önce transfer olan 33 yaşındaki Gabonlu oyuncu, oynadığı 11 maçta 1 gol atabildi. Ayrıca Chelsea'nin unutulan adamı olan ve Adana Demirspor'un da gündeminde olan Tiemoue Bakayoko ile de yolların ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.

Beklentilerin altında kaldılar

Graham Potter'ın yolların ayrılması kararı verdiği diğer isimlerse Amerikalı Christian Pulisic ve Faslı Hakim Ziyech oldu. Her iki oyuncuyla da birçok kulübün ilgilendiği ve kısa süre içerisinde transferlerin kesinleşeceği vurgulandı. Chelsea'de 20 lig maçına çıkan Graham Potter, 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile maç başına 1.6 puan ortalaması yakaladı. Sezona yeni takım sahibi Ted Boehly'nin büyük yatırımları ve büyük hedefleriyle başlayan Chelsea, şu an Premier Ligde 20 maçta 29 puanla 10. sırada yer alıyor.

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