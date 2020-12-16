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Spor Chelsea'de kötü gidiş sürüyor
Spor

Chelsea'de kötü gidiş sürüyor

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Chelsea deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 03:27:00 -
Chelsea'de kötü gidiş sürüyor

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Chelsea, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Chelsea, 49. dakikada Olivier Giroud'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Wolverhampton, 66. dakikada Daniel Podence ve 90+5. dakikada Pedro Neto'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Geçen hafta da Everton'a mağlup olan Chelsea, bu sonucun ardından 22 puanda kalırken, Wolverhampton ise 20 puana yükseldi.

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