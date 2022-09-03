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Spor Chelsea-West Ham United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Chelsea-West Ham United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Chelsea ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, West Ham maçını hangi kanal veriyor? Premier Lig maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 12:58:00 -
Chelsea-West Ham United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig’in 6.haftasında Chelsea ile West Ham Unitedr karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta?

Chelsea-West Ham United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Chelsea ile West Ham United bu akşam karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge'de oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN Max 2'den naklen yayımlanacak.

Chelsea-West Ham United muhtemel 11’leri:

Chelsea: Mendy, Thiago Silva, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek, Reece James, Mason Mount, Raheem Sterling, Kai Havertz

West Ham United: Lucasz Fabianski, Vladimir Coufal, Kurt Zouma, Thilo Kehrer, Aaron Cresswell, Declan Rice, Tomas Soucek; Jarrod Bowen, Said Benrahma, Lucas Paqueta, Michail Antonio.

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