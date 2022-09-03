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Spor Chelsea-West Ham maçı kaç kaç bitti, maçta neler oldu?
Spor

Chelsea-West Ham maçı kaç kaç bitti, maçta neler oldu?

Premier Lig'de sahasında West Ham ile karşılaşan Chelsea 2-1 kazanarak, ligdeki puanını 10'a çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 19:50:00 -
Chelsea-West Ham maçı kaç kaç bitti, maçta neler oldu?

Premier Lig'de sahasında West Ham ile karşılaşan Chelsea 2-1 kazanarak, ligdeki puanını 10'a çıkardı.

Chelsea, Premier Lig'in 6. haftasında sahasında West Ham United ile karşılaştı.

Konuk ekip 62. dakikada Antonio'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea'nin golü ise 76. dakikada Chillwell ve 88. dakikada Havertz'den geldi.

Mücadele 2-1 Chelsea üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 6. hafta sonunda 10 puana çıktı. West Ham ise 4 puanda kaldı.

Chelsea, Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. West Ham ise aynı haftada, sahasında Newcastle United ile karşılaşacak.

 

 


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