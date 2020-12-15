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Spor Chelsea üst üste ikinci kez kaybetti
Spor

Chelsea üst üste ikinci kez kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:26:24 -
Chelsea üst üste ikinci kez kaybetti

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Wolverhampton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Chelsea, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Chelsea, 49. dakikada Olivier Giroud'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Wolverhampton, 66. dakikada Daniel Podence ve 90+5. dakikada Pedro Neto'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Geçen hafta da Everton'a mağlup olan Chelsea, bu sonucun ardından 22 puanda kalırken, Wolverhampton ise 20 puana yükseldi.

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