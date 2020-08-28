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Spor Chelsea, Thiago Silva'yı transfer etti
Spor

Chelsea, Thiago Silva'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:13:08 -
Chelsea, Thiago Silva'yı transfer etti

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Chelsea'ye transferinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Silva, "Frank Lampard’ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum. Stamford Bridge'de oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yakında görüşmek üzere Chelsea taraftarları." ifadelerini kullandı.

2012 yılında Milan'dan PSG'ye transfer olan Thiago Silva, Fransız ekibinde oynadığı 8 yılda 7'si lig şampiyonluğu olmak üzere 25 kupa kazandı.

PSG'nin kaptanlığını da yapan Brezilyalı futbolcu, takımının 315 maçta formasını giydi ve 17 gol kaydetti.

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