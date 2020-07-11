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Spor

Chelsea, Sheffield United deplasmanından puansız ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 21:41:39 -
Chelsea, Sheffield United deplasmanından puansız ayrıldı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Chelsea, deplasmanda Sheffield United'a 3-0 mağlup oldu.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi Sheffield United, 18. ve 77. dakikalarda David McGoldrick, 33. dakikada Oliver McBurnie'nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Chelsea 60 puanda kalırken, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Sheffield United ise 54 puana yükseldi.

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