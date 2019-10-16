Chelsea Newcastle maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'in 9.haftasında Chelsea ile Newcastle karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea newcastle maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 9.haftasında Chelsea ile Newcastle karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea newcastle maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Liglere verilen milli maç arası sona erdi. Premier Lig 9. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. İşte, Chelsea Newcastle maçının detayları... Chelsea Newcastle maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Premier 9. haftasında Chelsea ile Newcastle karşılaşacak. 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor'dan naklen izleyebilecek.

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