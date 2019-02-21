Chelsea Malmö maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor... . İngiliz devi Chelsea sahasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Peki, Chelsea Malmö maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?21 Şubat 2019 Perşembe 22:32
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor... . İngiliz devi Chelsea sahasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Peki, Chelsea Malmö maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Chelsea Malmö maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Mücadele Bein Sports 4'ten naklen yayınlanacak.
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