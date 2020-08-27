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Spor Chelsea, Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Chelsea, Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:23:05 -
Chelsea, Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi.

Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.


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