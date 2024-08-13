Chelsea gemileri yaktı! Joao Felix'e dev teklif

Transferin hızlı takımı Chelsea, gözünü eski oyuncusu Joao Felix'e dikti.

Ojogo'da yer alan habere göre; Chelsea, Atletico Madrid'in 24 yaşındaki yıldızı Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİF 65 MİLYON EURO

Chelsea'nin bu doğrultuda Joao Felix için Atletico Madrid'e 65 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.

İngiliz devinin 35 milyon euro'yu peşin, kalan 30 milyon euro'yu da gelecekte ödemek istediği ifade edildi.

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ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Haberde iki kulübün görüşmeleri sürdüğü belirtilirken, şu an için henüz bir anlaşmaya varılamadığı aktarıldı.

CHELSEA FORMASI GİYMİŞTİ

Joao Felix, 2022-23 sezonunun ikinci yarısında Chelsea formasını yarım sezon kiralık olarak giymişti. Portekizli oyuncu, Chelsea ile çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.