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Spor Chelsea, FA Cup'ta 5 golle turladı!
Spor

Chelsea, FA Cup'ta 5 golle turladı!

İngiltere Federasyon Kupası'nda konuk ettiği Chesterfield'i 5-1 yenen Chelsea, 4. tura yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 06:02:00 -
Chelsea, FA Cup'ta 5 golle turladı!

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan 3. tur karşılaşmasını baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 6. dakikada Timo Werner, 18. dakikada Callum Hudson-Odoi, 20. dakikada Romelu Lukaku, 39. dakikada Andreas Christensen, 55. dakikada penaltıdan Hakim Ziyech'in golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti. Chesterfield'in tek golünü ise 80. dakikada Akwasi Asante kaydetti.

Turnuvada daha önce 8 şampiyonluğu bulunan Londra temsilcisi, dördüncü tura kaldı.

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