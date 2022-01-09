Chelsea, FA Cup'ta 5 golle turladı!
İngiltere Federasyon Kupası'nda konuk ettiği Chesterfield'i 5-1 yenen Chelsea, 4. tura yükseldi.
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan 3. tur karşılaşmasını baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 6. dakikada Timo Werner, 18. dakikada Callum Hudson-Odoi, 20. dakikada Romelu Lukaku, 39. dakikada Andreas Christensen, 55. dakikada penaltıdan Hakim Ziyech'in golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti. Chesterfield'in tek golünü ise 80. dakikada Akwasi Asante kaydetti.
Turnuvada daha önce 8 şampiyonluğu bulunan Londra temsilcisi, dördüncü tura kaldı.