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Spor Chelsea, Bayer Leverkusen'den Kai Havertz'i kadrosuna kattı
Spor

Chelsea, Bayer Leverkusen'den Kai Havertz'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:30:39 -
Chelsea, Bayer Leverkusen'den Kai Havertz'i kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından orta saha oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağladı.

Chelsea Kulübü, 21 yaşındaki Alman futbolcu Havertz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Chelsea'nin transfer için 71 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Almanya Milli Takımı'nda da görev yapan Havertz, altyapısından yetiştiği Bayer Leverkusen'de geçen sezon 45 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.

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