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Spor Chelsea Atletico Madrid'i devirip çeyrek finale yükseldi
Spor

Chelsea Atletico Madrid'i devirip çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i, 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 01:40:00 -
Chelsea Atletico Madrid'i devirip çeyrek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 1-0 yendiği Atletico Madrid'i rövanşta 2-0 mağlup eden Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.

Teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiliz ekibine Stamford Bridge'deki maçta galibiyeti getiren golleri 34'te Hakim Ziyech ve 90+4'te Emerson kaydetti.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de Stefan Savic, 82'de direkt kırmızı kart gördü.

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