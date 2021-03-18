Chelsea Atletico Madrid'i devirip çeyrek finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i, 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 1-0 yendiği Atletico Madrid'i rövanşta 2-0 mağlup eden Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.
Teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiliz ekibine Stamford Bridge'deki maçta galibiyeti getiren golleri 34'te Hakim Ziyech ve 90+4'te Emerson kaydetti.
İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de Stefan Savic, 82'de direkt kırmızı kart gördü.