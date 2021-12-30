Chelsea 3 puanı elinden kaçırdı

Manchester City'nin yoluna doludizgin devam ettiği İngiltere Premier League'de zirve yarışı veren ekiplerden olan Chelsea, kendi sahasında Brighton Hove&Albion karşısında 3 puanı son dakikada kaybetti.

28. dakikada Chelsea, Mason Mount'ın kullandığı köşe vuruşunda Belçikalı santrforu Romelu Lukaku'nun attığı kafa golü ile öne geçti. 90+1'de ise Brighton'ın golü geldi. Danny Welbeck'in rakip savunma oyuncusunun üstünden vurduğu kafa vuruşu ile skora denge geldi. Chelsea ile Brighton 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Chelsea, haftayı 42 puanda kapattı ve lider Manchester City'nin 8 puan gerisine düştü. Brighton ise 24 puana ulaştı.

Maviler, OPTA verilerine göre bu sezon öne geçmeyi başardığı karşılaşmalarda tam 11 puan kaybetti. Brighton ise bu sene Premier League'de 90. dakikadan sonra en çok gol atan takım oldu.