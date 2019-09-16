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Check-in işlemleri ne zaman sona erer? Check in sorgulama THY

Havaalanında check in nasıl yapılır? Check in sorgulama THY. THY dünyanın en büyük hava yolu şirketleri arasında yer alarak ülkemizin gururu olmakta. Check-in nadir? Check-in işlemi ne işe yarar? İç hat seferlerinde uçuşun tarifeli saatinden 45 dakika önce, dış hat seferlerinde uçuşun tarifeli saatinden 60 dakika önce check-in işlemleri sona erer.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:21
Check-in işlemleri ne zaman sona erer? Check in sorgulama THY

Havaalanında check in nasıl yapılır? Check in sorgulama THY. THY dünyanın en büyük hava yolu şirketleri arasında yer alarak ülkemizin gururu olmakta. Check-in nadir? Check-in işlemi ne işe yarar? İç hat seferlerinde uçuşun tarifeli saatinden 45 dakika önce, dış hat seferlerinde uçuşun tarifeli saatinden 60 dakika önce check-in işlemleri sona erer.

Check-in nadir? Check-in işlemi ne işe yarar?

Online check-in, uçak biletini satın alan yolcuların uçağa giriş yapabilmek için gereken kayıt işlemini uçuş öncesi bilgisayar veya cep telefonu üzerinden online olarak yapmalarıdır. Online check-in işlemi esnasında uçakta oturmak istediğiniz koltukları seçebilir, yemek tercihinde bulunabilir veya satın alabilirsiniz. Bu sayede havalimanına varışınızda online check-in kontuarını kullanarak zaman kazanarak bagajınızı daha kısa sürede teslim edebilirsiniz. Bagajınız yoksa biniş kartınızı e-mail veya cep telefonunuza mesaj olarak gönderebilir, havalimanında biniş kartınız ile check-in kontuarlarında sıra beklemeden güvenlik şeridinden geçerek uçağınızın kalkacağı kapıya hızlıca ulaşabilirsiniz.

Uçak bileti check in süresi ne kadar?

Online Check-in hizmeti uçuşun kalkış saatinden 24 saat önce başlar ve uçuşa 60 dakika kala sona erer. Online Check-in işlemleri, aynı rezervasyon kaydında (PNR'da) olmak koşuluyla bir girişte en fazla 9 yolcuyu kapsar.

Uçuştan kaç saat önce havaalanında olunmalı THY?

Bilet, bagaj işlemlerinizi iç hat uçuşlarınızda kalkış saatinden 45 dakika önce, dış hat uçuşlarınızda ise kalkış saatinden 60 dakika önce yaptırmış olmanız gerekir. İşlem yaptırmama durumunda, o uçuşla ilgili tüm haklarınızı kaybedersiniz.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:21
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