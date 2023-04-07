ChatGPT'ye ilginç suçlama!

OpenAI’ın popüler sohbet botu ChatGPT için ilk kez dava açıldı. Avustralya’da görülen davaya göre sohbet botunun, bir Belediye Başkanı’na yönelik sahte bilgi ürettiği ve dezenformasyona yol açtığı ifade edildi. Bu, doğrudan yapay zekaya karşı açılmış ilk davayı temsil ediyor.

OpenAI için Avustralya’da ilginç bir soruşturma başlatıldı. Avustralya’da Victoria bölgesinin Belediye Başkanı olan Brian Hood, ChatGPT’nin kendisi hakkında yanlış iddialar paylaştığını söyledi. Iddiaya göre yapay zeka, Hood’un rüşvet almakla suçlandığını ve hapse atıldığını yazıyor.

Belediye Başkanın avukatları, OpenAI’a bir şikayet göndererek yanlış bilgilerin kaldırmasını talep etti. Şirkete 28 gün süre verdiklerini söyleyen avukatlar, aksi takdirde para cezası uygulanacağını bildirdi. Avustralya’da iftira tazminatı ödemeleri genellikle 200 bin dolar civarında.

Belediye Başkanı Hood, ChatGPT’nin 2000’lerin başında yaşanan bir olayı yanlış aktardığını ve kendisini suçlu olarak gösterdiğini söyledi. Hood, o dönem rüşvet konusunda yetkililere bilgi verdiğini ve hiçbir zaman suçla itham edilmediğinin altını çizdi.

Belediye Başkanı Hood’un avukatları, “Bu iftira, yapay zekanın uygulanması anlamında potansiyel bir dönüm noktası olabilir” dedi. Ancak henüz davanın sonuçlanmadığını belirtmek gerekiyor.

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OpenAI, ChatGPT davasıyla ilgili olarak açıklamada bulunmadı. Ancak daha önce paylaştığı bir yazıda, platformda yanlış bilgi olabileceğini kabul etmişti. Kullanıcıların girdiği metinlere göre arama yaptığını ve “en alakalı” sonucu sunduğunu söylemişti.