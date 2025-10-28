ChatGPT’den alışverişte atılım: PayPal ile ürün anında satın alınacak

Satış yapmak isteyen işletmeler için ise PayPal, ödeme doğrulama, satıcı yönlendirme ve işlem düzenlemesini arka planda yürütecek. Şirket, bu sayede ChatGPT üzerinden 'milyonlarca ürünün' satışa sunulabileceğini belirtti. PayPal, kullanıcıların doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapabilmesi için OpenAI ile iş birliğine gitti.

Anlaşma sayesinde PayPal kullanıcıları, yapay zekâ sohbet botu ChatGPT üzerinden 'anında ödeme' (instant checkout) sistemiyle ürün satın alabilecek. Aynı şekilde PayPal’da satış yapan işletmeler de ChatGPT üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

PayPal Başkanı Alex Chriss, yaptığı açıklamada amaçlarının “birkaç dokunuşla sohbetten ödemeye geçilebilen bir deneyim yaratmak” olduğunu söyledi.

Kullanıcılar, bu sistem üzerinden PayPal cüzdanlarına yani banka hesapları, bakiyeleri ve kartlarına da erişebilecek. Ayrıca OpenAI entegrasyonu sayesinde alışveriş geçmişlerini izleyebilecek ve iade ya da itiraz başvurularını doğrudan ChatGPT üzerinden yapabilecekler.

OpenAI, halihazırda “Buy it in ChatGPT” (ChatGPT’den Satın Al) projesiyle e-ticaret pazarına adım atmıştı. Bu girişim sayesinde ABD’deki kullanıcılar, doğrudan Etsy satıcılarından ürün alabiliyor.

Ayrıca OpenAI, Glossier, Spanx ve Vuori gibi markaların da yer aldığı Shopify’daki bir milyonun üzerinde satıcıyla yeni anlaşmaların yolda olduğunu açıklamıştı. Bu anlaşmalarla çoklu ürün sepeti (multi-item shopping cart) özelliği de ChatGPT’ye eklenecek.

OpenAI ayrıca bu alışveriş sepetini oluşturmak için geliştirdiği “Agentic Commerce Protocol” adlı yazılımı açık kaynaklı hale getirerek geliştiricilerin de katkıda bulunmasına izin verdi.

PayPal son aylarda Google ve Perplexity ile de benzer anlaşmalar yaparak yapay zekâ destekli alışveriş deneyimlerini genişletiyor.