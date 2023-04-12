ChatGPT kendi dilini geliştiriyor

Depolama genel anlamda tüm teknolojilerin önündeki en büyük engellerin başında geliyor. Enerji alanında olduğu gibi bilgisayar dünyasında da depolamanın önemi oldukça yüksek. Bu durum son dönemde oldukça popüler olan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT için de geçerli. Ancak yapay zeka platformu bu sorunu çözmek için oldukça etkili bir yola başvuruyor.

ChatGPT kendi özel dili ile depolama alanından tasarruf sağlıyor

ChatGPT, depolama sorununu gidermek için bir sıkıştırma tekniğine başvuruyor. Özetle, sıkıştırılmış bir metin biçimi olan sistem sayesinde ChatGPT depolama alanında tasarruf ederken, sonrasında ise bu metinleri genişleterek kullanıcıların konuşmalara kaldıkları yerden devam etmesine olanak sağlıyor.

Yapay zeka sistemlerinin bu tür kısaltma teknikleri aslında yeni bir gelişme değil ancak ChatGPT’nin bu sistemi son dönemde bir hayli dikkat çekici hâle gelmiş durumda. Önceki görüşmenin tamamını minimum sayıda simgeye dönüştüren ChatGPT bu sayede depolama alanını en verimli şekilde kullanıyor.

Adeta kendi içinde yeni bir dil sistemine sahip olan ChatGPT, konuşma penceresini tam anlamıyla geri getirebilmek için birkaç talimata da ev sahipliği yapıyor. Sıkıştırılmış metin biçiminin sağladığı sonuçlar mükemmel olmadığı için platforma girilen talimatlar sayesinde kullanıcılar eski konuşmalarını eksiksiz bir şekilde bulabiliyorlar.

Aylara yayılan konuşmalar veya büyük belgeler içeren sohbetleri düşündüğümüzde ChatGPT’nin ihtiyacı olan depolama alanının oldukça büyük olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu karmaşık dil yapısı sayesinde ise yapay zeka kendisine oldukça büyük bir alan sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Microsoft, ChatGPT’nin rakibi olarak sahaya sürdüğü Bing Chat uygulamasında da benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı. Şirket bu sorunu çözmek için ise konuşma geçmişini sınırlamayı tercih etmişti.