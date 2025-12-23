ChatGPT Go sahneye çıktı: Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı

CHATGPT GO TÜRKİYE'DE KULLANIMA SUNULDU

OpenAI tarafından Türkiye'de kullanıma sunulan ChatGPT Go, kullanıcılarına daha geniş bir kapasite sunarak yoğun kullanımda bile kesintisiz bir deneyim vaat ediyor. Türkiye'deki kullanıcılar için farklı platformlarda değişen fiyatlandırmalar mevcut. Web sürümünde aylık ücret 6 dolar (yaklaşık 256 TL) olarak belirlenirken, iOS kullanıcıları için bu rakam aylık 249 TL olarak açıklandı.

CHATGPT GO'NUN ÖZELLİKLERİ

ChatGPT Go paketi, gelişmiş yapay zeka özelliklerine erişim sağlarken, bazı önemli farklılıklar da barındırıyor. OpenAI’nin yaptığı açıklamaya göre, Go aboneliğinde şu özellikler yer almakta: Amiral gemisi model olan GPT-4’e geniş erişim, görsel oluşturma ve gelişmiş veri analizi gibi özelliklere daha fazla erişim hakkı, ayrıca dosya yükleme kapasitesinde artış. Ancak, Go paketinde Plus abonelerine özel olan özel GPT’ler oluşturma, Codex ve video üretim modeli Sora’ya erişim gibi özellikler bulunmuyor. Bu nedenle, Go paketi standart kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

ADOBE ENTEGRASYONU İLE GELEN YENİLİKLER

ChatGPT’nin son dönemde dikkat çeken bir diğer yeniliği ise Adobe ile gerçekleştirdiği iş birliği. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, doğrudan ChatGPT arayüzü üzerinden Photoshop, Acrobat ve Adobe Express gibi güçlü araçlara erişim sağlayabiliyor. Kullanıcılar, yükledikleri fotoğraflar üzerinde düzenleme yapma veya PDF dosyalarını özetleme gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor. Özellikle Photoshop’a aşina olmayan kullanıcılar için bu özellik büyük bir kolaylık sunuyor. Yazılı komutlar vererek pozlama, renk doygunluğu gibi ayarları hızlı bir şekilde yapabilir veya Adobe Express ile sosyal medya tasarımları oluşturabilirler. Bu yenilikler, Türkiye'deki tüm ChatGPT kullanıcıları için ücretsiz olarak sunuluyor. OpenAI’ın bu yeni abonelik paketi ve sunduğu özellikler, Türkiye’deki kullanıcılar için yapay zeka kullanımını daha erişilebilir hale getiriyor. ChatGPT Go, gelişmiş yapay zeka deneyimini daha uygun fiyatlarla sunarak, kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.