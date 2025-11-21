Chatgpt-5.1 Pro herkese ücretsiz sunulacak! Yeni sürümle yapay zekâ yarışı kızışıyor!

GPT-5.1 ailesi iki farklı modelle geliyor. Bunlar Instant ve Thinking. Instant sürümü, ChatGPT’nin en çok kullanılan varsayılan modeli olarak daha doğal konuşma stili, daha hızlı yanıt süresi ve talimatları daha doğru takip eden bir yapı sunuyor.

İlk testlere göre model önceki sürüme kıyasla hem daha konuşkan hem de kullanıcı tonuna daha iyi uyum sağlayan bir yaklaşım sergiliyor. Thinking modeli ise yüksek karmaşıklıktaki taleplerde daha uzun düşünme süresi kullanarak kapsamlı cevaplar oluşturuyor. Basit isteklerde ise süreyi kısaltarak yanıt hızını artırıyor.

OpenAI, GPT-5.1’in temel farkının ne zaman düşünmesi gerektiğini kendi belirlemesi olduğunu belirtiyor. Bu sistem zorlu görevlerde modelin kapsamlı analiz yapmasını, basit görevlerde ise hızını korumasını sağlıyor. Şirket matematik ve kodlama değerlendirmelerinde önceki sürümlere göre belirgin bir performans artışı elde edildiğini de paylaştı.

GPT-5.1, ücretli planlarda bugün itibarıyla aşamalı olarak kullanıma sunuluyor. Pro, Plus, Go ve Business kullanıcıları yeni modele ilk erişen grup oldu. Ücretsiz kullanıcılar ise birkaç gün içinde yeni varsayılan modele geçirilecek.

Dağıtımın kademeli yapılmasının nedeni, OpenAI’nin tüm kullanıcılar için istikrarlı performans sunmak istemesi. Mevcut GPT-5 Pro modeli de yakın zamanda otomatik olarak GPT-5.1 Pro sürümüne güncellenecek.

Yeni modelle birlikte ChatGPT’nin kişiselleştirilebilir konuşma tonu seçenekleri de genişledi. Varsayılan, Profesyonel, Arkadaşça, Samimi, Sıradışı ve Etkili gibi seçenekler artık daha sezgisel bir şekilde ayarlanabiliyor ve kullanıcı tercihleri aktif sohbet dahil tüm konuşmalara anında uygulanıyor. Ayrıca ChatGPT, kullanıcıların ton tercihlerini fark ettiğinde ayar önerisi yapabilen daha proaktif bir davranış sergiliyor.

GPT-5.1 bu hafta içinde API üzerinden de geliştiricilere sunulacak. Instant modeli gpt-5.1-chat-latest, Thinking modeli ise gpt-5.1 adıyla erişilebilir olacak. Eski GPT-5 modelleri üç ay boyunca kullanımda kalmaya devam edecek ve karşılaştırma yapmak isteyenler için menüde bulunacak.