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Gündem Charlie Hebdo’ya sessiz kalan İslam ülkelerine ders olsun! Sultan Abdülhamid Han Fransa ve İngiltere’yi böyle dize getirmiş
Gündem

Charlie Hebdo’ya sessiz kalan İslam ülkelerine ders olsun! Sultan Abdülhamid Han Fransa ve İngiltere’yi böyle dize getirmiş

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca, Sultan Abdülhamit Han'ın İngiltere ve Fransa'ya yönelik hayranlık uyandıran politikasını çarpıcı bir üslupla anlatmıştı. Charlie Hebdo skandalının ardından akıllara, Erbakan Hoca'nın bu konuşması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:50:00 -

Fransız Charlie Hebdo dergisi, İslam'a ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik rezil karikatürleriyle gündemden düşmüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, söz konusu dergiye açıktan destek veriyor. İslam'a karşı alenen savaş açan Macron küstahı, Müslümanlara yönelik skandal ifadeler kullanarak camileri de ibadete kapatıyor.

Macron denen küstah tüm bunları yaparken, İslam dünyasında sivil halklardan Fransa'ya yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Batı kuklası birtakım krallıklar ise, Macron'a karşı çıkmak bir kenara, rezilliklere açıkça destek veriyor. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, Müslümanların Fransa gibi azınlık oldukları ülkelerde, İslam karşıtı da olsa alınan kararlara seslerini çıkarmamaları tavsiye edildi.

Tüm bunlara en yüksek sesi Türkiye çıkarırken, akıllara Müslümanların eski gücü ve İslam karşıtları karşısındaki etkili mücadeleleri geldi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, katıldığı bir toplantıda, Sultan 2'nci Abdülhamid Han döneminde, Fransa'da oynanacak İslam karşıtı bir tiyatro oynununun Osmanlı sayesinde engellendiğini anlatmıştı. Aynı zamanda Erbakan, söz konusu oyunun yine Abdülhamit Han tarafından "Cihad-ı Ekber" ilan edileceği söylenerek İngiltere'ye de iptal ettirildiğini söylemişti.

Bazı Müslüman ülkelerin, Fransa ve Charlie Hebdo denen paçavranın tutumuna karşı sessiz kalmaları, akıllara işte Erbakan'ın bu sözlerini getirdi.

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