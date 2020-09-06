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Aktüel Charlie Hebdo'nun 2 çalışanının Instagram hesapları bir süre askıya alındı
Aktüel

Charlie Hebdo'nun 2 çalışanının Instagram hesapları bir süre askıya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 15:45:36 -
Charlie Hebdo'nun 2 çalışanının Instagram hesapları bir süre askıya alındı

PARİS (AA) - Sosyal medya uygulaması Instagram, Fransız Charlie Hebdo dergisinin iki çalışanının hesaplarını, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri paylaşmasının ardından kısa bir süre askıya aldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Charlie Hebdo'da çalışan Laure Daussy ve Corinne Rey, derginin 1 Eylül'de yayımladığı Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri paylaşmalarının ardından kişisel hesapları, Instagram tarafından bir süre askıya aldıktan sonra tekrar erişime açıldı.

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, yaptığı açıklamada, "karikatür yapma hakkını" savunarak gazetecilere destek verdi.

Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Dergi, karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı.

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