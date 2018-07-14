Change operasyonu! Şasi numaralarını değiştirmişler

Adana'da düzenlenen operasyonda, 8'i şasi numarası veya parçaları değiştirilmiş, 2'si çalıntı ve biri aranan 11 araca el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bazı iş yerlerinde çalıntı araçların şasi numaraları ve parçalarının değiştirildiği bilgisine ulaştı.

İş yerlerine operasyon düzenleyen polis, 8'i şasi numarası veya parçaları değiştirilmiş, 2'si çalıntı ve biri Gümrük Müdürlüğünce aranan toplam 11 araca el koydu.

Operasyonda 15 zanlı hakkında işlem yapıldı.