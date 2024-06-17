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Spor Chamberlain'e İngilizler talip oldu
Spor

Chamberlain'e İngilizler talip oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-17 20:11:00 -
Chamberlain'e İngilizler talip oldu

Beşiktaşlı Alex Oxlade Chamberlain’i İngiliz kulüpleri Sheffield United ve Southampton, kadrosuna katmak istiyorlar.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda takıma katılacak oyuncular gibi ayrılacak isimler de netleşmedi.

Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.

Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain Arsenal ve Liverpool'da da oynadı. İngiliz oyuncu, 35 kez giydiği Milli takım formasıyla 7 gol kaydetti.

Kaynak: TRT SPOR
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