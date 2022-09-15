  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor CFR Cluj-Sivasspor maç sonucu
Spor

CFR Cluj-Sivasspor maç sonucu

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçında Sivasspor ile Cluj karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti_

Yeniakit Publisher
2022-09-15 22:50:00 -
CFR Cluj-Sivasspor maç sonucu

Konferans Ligi G Grubu maçında Sivasspor deplasmanda CFR Cluj ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

CFR Cluj-Sivasspor maç sonucu

Sivasspor deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 mağlup etti.

15. dakikada Yeboah'ın sağdan ortasına Janga altı pas önünde vurdu, savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top kornere çıktı.

25. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Yeboah arka direkte kafayla vurdu, direkten dönen meşin yuvarlağı Muhar bir kez daha kaleye gönderdi, Charisis çizgi üstünde omzuyla müdahale ederek golü önledi.

27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi: 0-1

62. dakikada Manea'nın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ali topu kurtardı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Jie'nin uzak mesafeden şutunda top dışarı çıktı.

74. dakikada Charisis soldan çalımlarla ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada Gradel'in savunmanın arasından attığı pasla soldan ceza sahasına giren Angielski'nin müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

88. dakikada ceza yayı yakınında topu önünde bulan Paun'un şutunu kaleci Ali son anda kornere çeldi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23