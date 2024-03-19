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Dünya Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-03-19 11:35:00 -
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 13 Mart'ta ayrılan "Berge Arzew" adlı LNG gemisi 18 Mart saat 15.49'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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