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Ekonomi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 9 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:32:31 -
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 9 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak

ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 9 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 29 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 9 Mayıs'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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