Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 9 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak
ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 9 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 29 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 9 Mayıs'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.